Bøde til betjent: Undlod lys og lyd under udrykning

Faaborg/Svendborg: En 41-årige politibetjent er ved Retten i Svendborg blevet idømt en bøde for at have undladt at bruge horn og lygter under en udrykningskørsel.

Det var tilbage i august sidste år, at betjenten, sammen med en kollega, om aftenen satte efter en lille motorcykel i Faaborg. Det var i en uniformeret patruljevogn ved Klinte Allé-Svendborgvej, ad Hyrdebjergvej, Ruagervej og stien mellem Rugagervej og Kalekovej - men dog uden blik og sirene.

I retten forklarede blandt andet betjenten, at erfaringen viser, at knallerter forsvinder ind på stier og lignende, når politiet sætter efter med blink og lyd. Derfor undlod betjenten det her, hvor man gerne ville standse en lille motorcykel.

Ifølge bekendtgørelsen om udrykningskørsel kan politiet undlade at bruge hornet og blink under udrykning, hvis det skønnes nødvendigt. Retten fandt dog ikke, at der var grundlag for det i denne situation, og det kostede betjenten en bøde på 500 korner.