Bodil sad i hus til halsen: Tv-program var sidste desperate forsøg

Frisøren Bodil Lieberkind fra Ringe havde haft sit hus til salg i 820 dage, da hun som sidste udvej meldte sig til programmet "I hus til halsen". Det skulle vise sig at blive en stor oplevelse og en god løsning

Ringe: Det har ikke været helt let for Bodil Lieberkind at flytte til Sjælland. For hun efterlod ufrivilligt noget tilbage i Ringe. Hendes murermestervilla kunne hun ikke få solgt, og det skabte en masse problemer for hende. - Jeg blev mere og mere desperat, som månederne gik. Med en bolig på Sjælland havde jeg ikke også økonomi til at vedligeholde huset i Ringe. Derfor kunne jeg bare se til, mens det faldt mere og mere sammen, fortæller Bodil Lieberkind. Efter 820 dage, altså to et halvt år, med "til salg" skiltet ude foran, var Bodil Lieberkind nødsaget til at foretage en sidste desperat handling, som hun i begyndelsen ikke var meget for. - Jeg var gået fuldstændig i stå, og jeg kunne ikke overskue noget økonomisk. Tidligere da mine venner havde talt med mig om at melde sig til programmet, havde jeg bare afvist det, men til sidst så jeg ingen anden udvej, lyder det fra hende. Derfor tilmeldte hun sig "I hus til halsen" som sendes på DR1. Her hjalp programmets eksperter både med at sætte huset i stand og med at gøre det attraktivt for købere.

Villaen på Assensvej 8 i Ringe stod til salg i 820 dage før Bodil Lieberkind hev en desperat løsning op af hatten. Foto: Philip Nordentoft.

Lokalområdet hjalp For at huset kunne sættes ordentligt i stand, havde Bodil Lieberkind og eksperterne brug for hjælp. I løbet af fire dage kom naboer, venner og familie fra nær og fjern for at give huset en make-over. - Det var helt overvældende at se, hvor mange mennesker der kom og hjalp. Og programmets eksperter havde lagt en super plan, som vi kunne følge. Efter fire dage var huset næsten ikke til at kende, siger Bodil Lieberkind. Selv havde hun ikke meget styr på, hvad der skulle ske. Men designeren Søren Vester og ejendomsmægleren Line Franck havde styr på det, mener hun. - De var vildt dygtige, og min skepsis forsvandt hurtigt. Jeg kan godt anbefale andre i lignende problemer at melde sig. Der gik kun fem måneder, fra eksperterne forlod Bodil Lieberkind, til huset var solgt. - Det er simpelthen en kæmpe byrde, der er løftet af mine skuldre. Det har været hårdt at se huset stå og falde fra hinanden i så lang tid, for det er et godt hus, der fortjener bedre, siger hun.

Nervøs inden premieren "I hus til halsen" sendes om aftenen tirsdag 9. april på DR1, og det glæder Bodil Lieberkind sig ikke ligefrem til. - Jeg har næsten lyst til at grave mig selv ned. Jeg tør slet ikke se det, så nervøs er jeg, siger hun. For det var ikke for at komme i fjernsynet, at hun meldte sig til programmet. - At skulle i fjernsynet var et nødvendigt onde for at optimere mine chancer for at sælge huset. Det er noget, jeg må tage med, bemærker Bodil Lieberkind. Hendes børn er anderledes spændte. De glæder sig til at se programmet sammen med deres mor og resten af familien.