Bliv klogere på livet med angst

Faaborg: Torsdag den 10. januar klokken 19.15 og cirka en time frem er der mulighed for at høre, hvordan det er at leve med angst, og hvordan man kan tackle angsten i hverdagen.

Det sker hos Dansk Fitness på Lagonis Minde, hvor Mette Willum vil fortælle om sine egne erfaringer.

- Jeg vil fortælle om, hvordan det har påvirket mit liv, og hvordan jeg har arbejdet mig ud af angsten, da jeg endelig fik en forståelse for, hvordan og hvorfor den var opstået. Jeg vil også fortælle om, hvordan jeg som behandler med healing og NADA kan hjælpe dig ud af din angst, så du finder den læring og styring, der skal til for at slippe den, fortæller Mette Willum i en pressemeddelelse.

Arrangementet er for alle - med eller uden angst: Pårørende, forældre til angstramte eller bare interesserede, som gerne vil vide mere.

Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at tilmelde sig på forhånd hos Dansk Fitness Faaborg, så arrangørerne ved, hvor mange stole, de skal sætte op.