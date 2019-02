Ringe: Torsdag 28. februar kl. 19 kan man høre et foredrag om japanske haver på Ringe Bibliotek.

Den japanske have tager udgangspunkt i den japanske natur, som japanerne værdsætter højt. Anlæg af japanske haver bygger på en lang tradition, hvor æstetik og kultur er nogle af de grundlæggende begreber. Litteraturen og billedruller vidner om, at der foran de japanske kejserpaladser fra 800-tallet blev anlagt livlige og farvestrålende haver, hvor blåregn, japanske kirsebærtræer, hængepil og letløvet japansk ahorn hang ud over søbredden. Søer fyldt med hvide lotusblomster, der inden for buddhismen er tegn på renhed, var det dominerende element i haven. Der fandtes ingen gangstier, men adelen sejlede rundt i søen for at nyde haven.

Per Andersen fra "Foreningen Japanske Haver" fortæller og giver eksempler på japanske haver i Danmark. Der gives også anvisninger på, hvordan elementer fra den japanske have kan anvendes i alle havetyper. Haveselskabet Faaborg Midtfyn Kreds er arrangør. Entré er 60 kroner for medlemmer og 85 kroner for ikke-medlemmer. Kaffe og kage kan købes.