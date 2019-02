Bliv glad i låget med Nr. Lyndelse Friskole

Hvor ofte giver du en kompliment til en ven eller endda en fremmed? Der skal ofte ikke ret meget til for at vende en anden persons humør til det bedre, og dén opgave har 8. klasse fra Nr. Lyndelse Friskole taget på sig.

Nr. Lyndelse Friskole har valgt at bruge de sidste to dage op til vinterferien på udelukkende at arbejde med trivsel. Det har givet eleverne og lærerne mulighed for at lave andre ting, end man gør i den almindelig undervisning, og det har samtidig givet eleverne mulighed for at tænke over, hvordan man kan forbedre trivslen - ikke bare på skolen, men også "ude i virkeligheden".

8. klasse på Nr. Lyndelse Friskole har lavet et "trivselsspil", som beboerne i lokalområdet kan få gavn af. Klassen har lavet i alt 14 røde hjerter hver med et budskab om trivsel. De er hængt op rundt omkring i lokalområdet, og eleverne håber, at mange vil stoppe op og læse deres budskaber, når de støder på et hjerte.

- Formålet med budskaberne på hjerterne er, at de forhåbentlig enten sætter tanker i gang hos læseren, eller gør læseren "lidt gladere i låget" - afhængig af tekstens budskab, skriver friskolens leder Tine Simonsen til avisen i en pressemeddelelse.