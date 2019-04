Mette Pedersen fra Nr. Lyndelse har gået til gymnastik i 59 år. Det blev for nylig fejret med besøg af holdkammeraterne, instruktøren Marianne Koldby og formand for Nr. Lyndelse-Søby Gymnastikforening Anita E. Thomsen i hendes hjem. Foto: Sugi Thiru

Mette Pedersen har gået til gymnastik i Nr. Lyndelse-Søby Gymnastikforening siden 1959. Selvom hun snart runder 90 år, og en nedslidt hofte har tvunget hende til at holde pause, håber hun at være tilbage på sit motionshold i efteråret. Mandag 25. marts blev hendes vedholdenhed anerkendt af holdkammeraterne, der kom med asti og gaver.

- Så, Mette, du må hellere sætte sig hen i din stol, siger Anita E. Thomsen, mens Mette Pedersen protesterer. - Jo, i dag er det mig, der bestemmer, slår gymnastikformanden fast, mens hun placerer lyserøde potteplanter, påskeliljer i silkepapir, champagneglas og to flasker Stella-asti på sofabordet. Ni kvinder fra Nr. Lyndelse-Søby Gymnastikforenings motionshold er netop trådt ind ad døren til Mette Pedersens parcelhus i Nr. Lyndelse, og den 89-årige er lynhurtigt kommet i værtsrollen og har travlt med at hilse på. I dag er det dog meningen, at hun skal læne sig tilbage og nyde besøget. Holdkammeraterne er kommet for at fejre, at hun som deres ældste og mest trofaste medlem har været aktiv i gymnastikforeningen i 59 år. - Og jeg har jo sagt, at jeg snart kommer til gymnastik og overhaler jer igen, siger Mette Pedersen til sine gæster.

Det var til stor overraskelse for Mette Pedersen, da ni holdkammerater fra hendes motionshold i Nr. Lyndelse-Søby Gymnastikforening pludselig kom ind ad døren for at fejre hende. Foto: Sugi Thiru

Opereret i hoften Egentlig var det i 1959, at hun begyndte i foreningen. Når hun ikke fejrer sit 60-års jubilæum, skyldes det, at en nedslidt hofte har holdt hende fra at dyrke motion i denne sæson. I december fik hun en ny hofte sat ind, der gerne skal hjælpe hende tilbage på gymnastikgulvet i efteråret. - Jeg har ikke haft det så godt i flere år, som jeg har nu. Jeg troede, jeg var blevet så gammel, at jeg var blevet nødt til at gå til stolegymnastik ved Ældre Sagen, men det nåede jeg så kun to gange, siger Mette Pedersen, der fylder 90 år den 15. maj, og smiler. Hun får et glas asti i hænderne, og Anita E. Thomsen lægger op til, at der skal skåles. - Tak for jeres opmærksomhed. Det havde jeg altså opgivet, siger Mette Pedersen, der allerede blev indstillet til hæderen i efteråret, men har måttet lade den blive udskudt. Foran hende står nu en lille, kvadratisk pakke, som hun får papiret af. Den indeholder en rød hoptimist. - Det er vedholdenhed og kærlighed til gymnastik, der har givet dig den. Jeg er faktisk rigtig stolt. Tænk, at vi i vores lille forening kan have en gymnast, som har gået til gymnastik i 59 år, siger Anita E. Thomsen i sin skåltale.

Der var asti og chokolade på bordet, da Mette Pedersen modtog en hoptimist for at have gået til gymnastik i 59 år. Havde hun ikke måttet holde pause på grund af en nedslidt hofte, kunne hun have fejret sit 60-års jubilæum. Foto: Sugi Thiru

Glad for besøget Kort efter går der snak i den, og Mette Pedersen får anledning til at fortælle om sine tidligere jobs, gården i Freltofte, hvor hun boede med sin mand, og sine år i Husmoderforeningen. Hun finder et udklipsalbum frem og lader de sort/hvide fotografier gå på runde. Det har glædet hende, at så mange af holdkammeraterne er kommet på besøg. - Jeg havde ikke regnet med, at det ville blive til noget, og vi er mange flere, end jeg havde forventet. Jeg troede, det kun ville være formanden og Marianne, fortæller Mette Pedersen til avisen. Marianne Koldby er hendes gymnastikinstruktør og hende, der oprindeligt indstillede til, at hun skulle fejres og modtage hoptimisten. Det skyldes blandt andet, at Mette Pedersen i alle årene i gymnastikforeningen har insisteret på at være med til hver eneste træning. - Selvom skridtene er blevet små, har hun stadig gået rundt i gymnastiksalen. Jeg har haft hende i fire år, og der har været én gang, hvor hun ikke har været der. Vi vidste heldigvis godt hvorfor, for ellers var vi jo blevet nervøse, fortæller Marianne Koldby. I mellemtiden får Mette Pedersen sendt et fad med fyldte chokolader rundt mellem gæsterne. Hun er heller ikke i tvivl om, hvorfor hun har været glad for at dyrke gymnastik på motionsholdet i Nr. Lyndelse. - Det er, fordi Marianne er så sød. Vi laver frisk gymnastik, og der er god musik til, siger hun.

Mette Pedersen begyndte til gymnastik i Nr. Lyndelse i 1959. I år fylder hun 90, men hun har ikke planer om at sige farvel til gymnastikken foreløbig. Foto: Sugi Thiru

Der blev skålet, og formand Anita E. Thomsen sagde et par ord, da Mette Pedersen fik besøg af sine holdkammerater for at fejre hendes 59 år i Nr. Lyndelse-Søby Gymnastikforening. Foto: Sugi Thiru

Den 15. maj fylder Mette Pedersen 90 år, men det skal ikke afholde hende fra at komme tilbage i gymnastikforeningen, hvis hendes hofte tillader det. Foto: Sugi Thiru