Bland Dig Prisen: 37-årige Janne gør Gislev til et bedre sted at bo

- Det er endnu mere vigtigt i vores små lokalsamfund, at der er nogle, der gør en forskel. For ellers bliver det nogle spøgelsesbyer, mener Janne Schjødte Hald.

- Jeg har mange arbejdstimer og folk siger også, at jeg skal lade være med at involvere mig i mere, for jeg har nok. Men det er med til at give mig energi, når tingene lykkes, og man er en del af fællesskabet.

- Det er da spændende og dejligt, at folk lægger mærke til, at man forsøger at gøre en forskel, siger Janne Schjødte Hald, der for godt otte år siden åbnede frisørsalon på sin privatadresse i byen.

Nysgerrigheden, glæden, og såmænd også overraskelsen, er stor hos 37-årige Janne Schjødte Hald. Forleden fik hun nemlig overbragt nyheden om, at hun er indstillet til Fyens Stiftstidendes store pris Bland Dig Prisen. Det er hun for sit engagement i stort og småt i byen.

Jeg er bare et menneske, der elsker, at vi kan gøre nogle ting sammen, og at vi i fællesskab kan gøre Gislev til et dejligt sted at bo. Det synes vi i hvert fald, at det er

Fyens Stiftstidende hylder med Bland dig Prisen værdien af lokalt at blande sig på Fyn. Prisen på 25.000 kroner går til en person eller en gruppe, der har taget originale initiativer, der har gavnet fællesskabet lokalt og måske endda regionalt. Prisen skal også bruges på formål, der styrker fællesskabet.Du kan indstille din kandidat ved at sende en mail til blanddig@fyens.dk frem til 23. august. Skriv navnet på den person eller gruppe af personer, du gerne vil indstille og begrund, hvorfor vedkommende skal have prisen. Skriv også dit eget navn og telefonnummer. Alle indstillede til prisen, begrundelsen for det og navnet på den, som har indstillet, offentliggøres på fyens.dk og i Fyens Stiftstidende. Bland dig Prisen uddeles for syvende gang ved Det Fynske Folkemøde i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense lørdag 7. september 2019. Du kan følge med i indstillingerne til prisen ved at følge Bland dig Prisen på Facebook.

Der er masser at smile af for Janne Schjødte Hald. Også en indstilling til avisens store Bland Dig Prisen, hvor vinderen afsløres til det store folkemøde i Odense. Foto: Michael Bager

Skiller sig ud

I indstillingen til prisen lyder det blandt andet, at hun udover at være erhvervsdrivende er foregangskvinde ved arrangementer i byen, er altid klar til at hjælpe og kan trække andre med. Så er hun også med til at skabe sammenhold.

- Jeg kan bare godt lide, at vores by skiller sig ud. Det synes jeg jo, at den gør. For vi har et fællesskab og et sammenhold, som gør, at folk ved, hvad vores lille by er, forklarer Janne Schjødte Hald, som tidligere var med i den lokale erhvervsforening.

Den meldte hun sig dog ud af for et par år siden for i stedet at indgå i arbejdsgruppen omkring hallen i byen. Gislevhallen overtog de lokale efter, at halsamarbejdet Ryslingehallerne ophørte. I dag er Janne Schjødte Hald primus motor i arbejdet med "Gi' den gas"-fest, som man holder til støtte for Gislevhallen.

Forleden var hun også med, da byarrangementet Gislev by day løb af stablen. Det samme var hendes mand og to børn.

- Det er vigtigt, at vi har sådan en dag som Gislev by day. Det giver os alle så meget - både store og små. Vi er af sted hele familien, og vi er alle fire på hver vores måde "høje" over at være med, understreger den 37-årige.