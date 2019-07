Vibeke Bendixen har givet avisen lov til at trykke teksten til hendes første single "Blå øjne".

1. Dine ord så søde, er det kærligheden der nu banker på Du skrev om at mødes, er det virkelig mig, du tænker på Solen skinner, himlen den er høj, og den er helt blå, varm og glad indeni, danser jeg ud i det blå Solen skinner, himlen den er blå, glad indeni danser jeg ud i dine øjne så blå 2. Høj, flot og maskulin stod du der og smilede, da jeg mødte dig for første gang Dine øjne stråler, da jeg mødte dem i et blik, er det virkelig mig, du smiler til Solen skinner, himlen den er høj og den er helt blå, varm og glad indeni, danser jeg ud i det blå Solen skinner, himlen den er blå, glad indeni danser jeg ud i dine øjne så blåB-stykke Danse, danse ud i dine blå øjne så blå

Solo 3. Dine ord så søde, er det mon kærligheden, der banker på hos mig Du skrev om at mødes, er det virkelig mig, du tænker på, jeg elsker dig Solen skinner, himlen den er høj og den er helt blå , varm og glad indeni, danser jeg ud i det blå Solen skinner, himlen den er blå, glad indeni danser jeg ud i dine øjne så blåTekst af Vibeke Bendixen Januar 2019