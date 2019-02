Bjørnø skal have drikkevand gennem havledning

Faaborg: FFV har fået mulighed for at lægge en havledning til drikkevand til Bjørnø. Muligheden er opstået ved, at TDC skal lægge nyt fiberkabel til Bjørnø. Vandforsyningen har fået tilbudt at lægge en vandledning samtidig ved at betale ekstraomkostninger forbundet, der koster ekstra.

- Det betyder, at vi får lagt den 2.6 km lange havledning for omkring 20 procent af den pris, vi ellers skulle betale, siger administrerende direktør i FFV, Christian Møller, i en pressemeddelelse.

Begrundelsen for at lægge en fast ledning er dels forsyningssikkerhed, idet der er flere boringer og vandværker koblet på FFV Vand A/S' vandforsyning i Faaborg, så der kan skiftes i tilfælde af pesticidforurening eller lignende. Dels er det for på sigt at sænke prisen på vand, ved at vedligeholdelses- og driftsomkostninger erstattes af faste afskrivninger på den nye ledning.

Det betyder, at vandværket på Bjørnø lukkes, når den nye ledning er tilsluttet. Arbejdet med havledningen ventes i gang i uge 7.

Vi har haft meget kort tid til at beslutte, om vi ville benytte os af muligheden for at få ledningen lagt samtidig med TDC's nedlægning af fiberkabel. Det har derfor ikke været muligt at informere herom tidligere, siger Christian Møller, som håber, at forbrugerne vil sætte pris på den øgede forsyningssikkerhed.