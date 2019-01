Bjørnø kan blive afskåret fra færgeforbindelse: Faaborg holder vejret før stormflod

- Vi har haft nogle fyldte sandsække liggende, som vi kan bruge nu. Vi kan ikke tage ansvaret for alle, men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at hjælpe vores lejere, siger havnemesteren.

Havnemesteren oplyser, at der vil blive lukket for strømmen de steder, hvor der forventes oversvømmelse. Det bliver blandt andet i lystbådehavnen og fiskerihavnen. Derudover vil vejene blive spærret af, når vandet gør sit indtog.

- I morges lå prognosen på 1,37 over daglig vande. Det ville også give problemer, men det ville være mindre end forventet. Så der var vi mere rolige. Nu er prognosen steget til 1,45, så det er selvfølgelig det, vi forbereder os på. I den her situation betyder hver en centimeter noget.

Havnemester Lasse Olsen holder dog et vågent øje med prognoserne fra DMI, som giver et bud på, hvor høj vandstanden vil blive, når der ventes stormflod og oversvømmelser onsdag over middag.

Bjørnø-færgen flytter

Lillebjørns skipper, Mads Svenstrup, er også en af dem, der følger prognoserne tæt.

- Vandstanden skal helst ikke stige alt for meget mere. Så kan vi simpelthen ikke se, hvor vi skal lægge til ved Bjørnø. Og så bliver det umuligt for os at sejle. Men ifølge prognoserne er vi jo kun halvvejs, siger han.

Han håber, at færgen kan sejle hele dagen.

- Men vi lover ikke noget. Vi følger situationen løbende.

I første omgang må Lillebjørn dog finde et andet sted at lægge til, næste gang den ankommer til Faaborg. For allerede nu gør vandet det svært at komme af og på.

- Det bliver nok bare her omme på siden af huset (ved siden af Marinehjemmeværnets bygning på havnen, red.).