Bjørnepeberspray i rygsækken: Faaborg-pige på vildt eventyr i vildmarken

Grænseoverskridende

Et af de dramatiske højdepunkter var den berygtede fos Rocky Defile.

- Der var to helt lodrette klippevægge med sindssygt høje bølger og vildt vand. Vi havde læst om fossen, hvor mange er døde. Man skal holde sig på højre side af floden, ellers kommer man ikke igennem. Jeg vidste bare, at jeg havde lyst til at padle gennem fossen, så det endte med, at Sofie og jeg gjorde det, mens de to andre bar kanoen udenom. Det var en helt vild oplevelse, og det gav en indre tilfredshed at have overskredet nogle grænser, fortæller Amalie.

- Når jeg tænker tilbage, har jeg nok altid været drevet af eventyrlyst og trang til at overskride grænser. Jeg tror, det stammer fra min familie, hvor vi altid har søgt små hverdagseventyr, bare sådan med udflugter i naturen omkring Faaborg. Det har formet mig. Og så var jeg heldig at finde nogle veninder, der havde det på samme måde.