Bjørnekloen er ikke længere en sag for politiet

Faaborg-Midtfyn: Den giftige plante kæmpebjørnekloen er stadigvæk upopulær i kommunens miljøplaner. Men den er ikke længere end sag for politiet.

Derfor har kommunen nu ændret på sin såkaldte indsatsplan, når det gælder den invasive og sejlivede plante.

Staten har nemlig ændret på regler for bekæmpelse af bjørneklo, og derfor har kommunalbestyrelsen også finjusteret sin strategi. Det er fortsat et krav, at private lodsejere bekæmper bjørnekloen, hvis den gror på deres jord, men politiet orker ikke at bøvle med anmeldelser fra kommuner og andre over borgere, der ikke gør deres pligt i forhold til skærmplanten. Kommunen kan i stedet foretage bekæmpelsen på borgerens regning.

Det nye i bekæmpelsesplanen, som kommunalbestyrelsen vedtog mandag, er også, at der skal skrides til handling mod planten tidligere, end det før har været tilfældet. Varme og tørre somre, betyder nemlig, at bjørnekloen hurtigere sætter frø, og derfor skal kæmpebjørnekloen allerede bekæmpes fra 1. juni, halvanden måned tidligere end før.

Planten er så forhadt, at kommunen vil acceptere sprøjtning mod den. Det fremgår dog ikke af selve indsatsplanen, hvad der må sprøjtes med.