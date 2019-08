Faaborg-Midtfyn Kommune kæmper hårdt for at komme puklen af byggesager til livs, men det er stadig op ad bakke

Faaborg: 87-årige Svend Hulthin vil så gerne have sat en dør i en kvist på førstesalen på sit hus på Færgevej 17 i Faaborg, så han kan komme ud og nyde sin tagterrasse, som han ellers kun har afgang til ad en trappe fra sin baggård.

Det burde, efter hans eget udsagn, være en smal sag, at få en kommunal godkendelse på en ukompliceret byggeansøgning, men han har lige fået den nedslående besked fra Miljø og Byg ved Faaborg-Midtfyn Kommune, at der er 14 ugers ventetid på sagsbehandlingen.

Svend Hulthin er langtfra ene om at skulle væbne sig med tålmodighed, for det er standardsvaret fra et overbebyrdet byggesagskontor.

Det har Svend Hulthin ringe forståelse for:

- Måske lyder jeg som en sur gammel stodder, og det er jeg vel også, men det her er noget, kommunen kan kigge igennem på en halv time og sætte et stempel på, og så kan jeg få en tømrer til at sætte en dør i, så jeg kan komme ud og nyde min tagterrasse. Hvordan pokker kan der gå 14 uger med det, spørger han.