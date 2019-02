Biodynamisk landbrug: Hos Bakkedalen er der kærlighed i hver en kartoffel

I 35 år har Per Uglebjerg i mere eller mindre ubemærkethed drevet biodynamisk landbrug på Horneland. Nu åbner han og hustruen op for omverdenen og inviterer interesserede indenfor på gården. - Vi vil gerne skabe et fællesskab, hvor vi sammen kan inspirere hinanden og fortælle om vores filosofi, siger han.

Horne: Engang var det Bakkedalens gamle høloft, men nu er lokalet sat i stand, der er kommet maling og kunst på væggene, lamper i loftet og borde og stole til gæsterne. Dette er rammerne til det biodynamiske landbrug Bakkedalens nye kulturcafé. Her vil Per Uglebjerg og hans hustru, Birgit Madsen, sammen med Bakkedalens Støtteforening invitere alle interesserede indenfor til arrangementer inden for kunst, kultur og andet, der går i spænd med gårdens filosofi.

Denne januardag, hvor Ugeavisen er på besøg, er grusvejen ned til Bakkedalen hård af frost. På den ene side af vejen står skoven af cypres-træer. Det er godt træ, og Bakkedalen har eget savværk, så træerne bruges, når der skal bygges til eller renoveres på gården. På den anden side af vejen står de lilla og mørkegrønne kål indhyllet i formiddagstågen og venter på at blive høstet og pakket. Der dannes små hvide skyer af den varme luft, der forlader køernes næsebor.

- Det, vi har arbejdet på i mange år, er at skabe en ny landbrugskultur, så mennesker kan forbinde sig med det sted, de får deres hovedernæring fra i en tid, hvor madvarer kommer fra alle verdenshjørner. Da jeg begyndte at interessere mig for biodynamisk landbrug i slutningen af 70'erne, var det meget nyt. Men jeg var slet ikke i tvivl om, at det var den vej, jeg skulle gå. Mange rynkede på næsen af det. Men i slutfirserne begyndte der at komme økologi i butikkerne, og i dag er der mange flere, der interesserer sig for, hvor fødevarerne kommer fra, og hvordan de er produceret, forklarer Per Uglebjerg og fortsætter:

- På den måde føler jeg, at der er større lydhørhed over for vores filosofi i dag, og det er derfor, vi nu har valgt at åbne mere op.

Selv er han vokset op på et konventionelt landbrug drevet af hans forældre, og for 35 år siden købte han Bakkedalen på Tværgyden i Horne.

- Dengang startede vi med "andelskøer". Folk i byen købte køerne til os, og så afbetalte vi med mælk, fortæller Per Uglebjerg.

Bakkedalen råder over 10 hektar jord i dag, og der dyrkes over 40 forskellige slags afgrøder som grøntsager, frugt, bær, græs og korn. Derudover huser gården otte jerseykøer, 30 høns og fire får.

Og hver måned leverer Bakkedalen via en abonnementsordning frugt og grønt til 25 familier.