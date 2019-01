Bio-satsning giver fremgang: Her skal der være plads til alle

Torbjørn Wahl, der er formand for Foreningen Ringe Bio, glæder sig over biografens gode besøgstal. Foto: Nanna Lørup Buch

Ringe Bio har haft hele 10.475 biografgængere i 2018 - det er en stigning på 10,3 procent i forhold til året før. Det glæder formanden for Foreningen Ringe Bio, Torbjørn Wahl, der mener, at den store succes skyldes deres satsning på, at der skal være film for alle i Ringe Bio.

Ringe: Hørehæmmede, kørestolsbrugere, børn, unge og gamle - i Ringe Bio skal alle have mulighed for at kunne se en god film. Denne satsning har givet pote, og Ringe Bio har haft så mange biografgæster i 2018, at der flere gange har været kø hele vejen ud af døren. Det har været et forrygende år for Ringe Bio, der har oplevet en stigning i antallet af biografgængere. 2018 viste sig at hive hele 10,4 procent flere biografgængere ind end året før. Det glæder 57-årige Torbjørn Wahl, der er formand for Foreningen Ringe Bio, der driver Ringe Bio. - 2018 har været et rigtig godt biograf-år for os. Vi har haft hele 10.475 inde og se film, siger Torbjørn Wahl, der foruden formandsposten til dagligt er rådgiver i Sparekassen Fyn. Han bor i ringe sammen med hans hustru, som han har to børn med. Faktisk er 2018 et så godt biograf-år for Ringe Bio, at antallet af biografgængere nærmer sig de kronede år i biografens historie. - Så vi nærmer os de gode biograf år fra 2012 og 2013, hvor der var henholdsvis 12.828 og 11.154 inde og se film, siger han.

Besøgstal i Ringe Bio De sidste otte år har der været meget forskel på, hvor mange biografgængere, der har været fra år til år.2018: 10.475



2017: 9.494



2016: (lukket på grund af ombygning)



2015: 10.639



2014: 8.864



2013: 11.154



2012: 12.828



2011: 10.281



Kilde: Ringe Bio

I Ringe Bio gør man meget for, at der skal være plads til alle i biografen. Derfor blev der i 2016, under den store renovering, installeret en lift til kørestolsbrugere og dårligt gående. Foto: Nanna Lørup Buch

Kø ud af døren Personalet har igennem året godt kunne mærke, at det var et ekstra godt biograf-år. - Vi har haft udsolgt nogle gange, hvor vi har været nødt til at afvise folk, der ikke havde bestilt billet i forvejen, fordi alt var udsolgt, så det er en god idé at bestille billet i god tid, siger han. Faktisk har der nogen dage været så mange biografgængere, at der har været kø ud af døren for at komme til. Få gange i efteråret har der været så meget pres på, at filmen er blevet 5-10 minutter forsinket. Derfor opfordrer Torbjørn Wahl til, at man bestiller sin billet på nettet og printe den ud selv. - På den måde undgår vi salget nede i biografen, og så kan vi afhjælpe køen noget hurtigere, siger han.

Mette Bredahl, der er formand for børn og unge filmklubben i Ringe Bio, glæder sig også over årsresultatet. Foto: Nanna Lørup Buch

Opskriften på succes Ifølge Torbjørn Wahl er en af grundende til de mange biografgæster i Ringe Bio, at det generelt set har været et rigtigt godt biograf-år i Danmark. - Der har været nogle gode danske film i år, der har trukket mange gæster, eksempelvis Journal 64, Far til Fire og Lykke-Per. Hvilke film der kommer, har meget at sige for antallet af vores gæster - de store danske film trækker mange biografgæster, siger han og uddyber: - Derudover har vi også haft en kanon god efterårsferie i samarbejde med handelsstandsforeningen, hvor man har kunne købe efterårsferie pas, så børnefamilier har kunne komme i biografen til billige penge.

Film for alle Men det er ikke kun det generelle gode biograf-år, der har skyld i de gode tal, mener Torbjørn Wahl. Formanden mener nemlig, at de i Ringe Bio har lavet en god strategi, der nu giver pote i forhold til besøgstallene. - Vi har også fået rigtig godt fat i børn og unge med Børnebio og Skolebio, og vi har også fået rigtig godt fat i seniorerne med Seniorbio. Folk er glade for at komme her. Vi har velrenoverede bygninger og en god café, der altid har åbent en time før forestillingen, siger han. Derudover gør Ringe Bio også meget for, at alle skal kunne se en god film - også dem, med særlige behov. - I Ringe Bio skal der være plads til alle. Under vores store ombygning i 2016 har vi fået en lift til kørestolsbrugere og dårligt gående. Vi har en sal med 99 sæder - der er mulighed for at rykke nogle sæder ud, så vi også kan få kørestole ind. Vi har længe haft en teleslynge til hørehæmmede, men nu begynder folk at bruge det meget, siger han og tilføjer: - Vi kører også de smalle film, eksempelvis Doxbio - vi kører filmene, selvom der kun kommer måske fem - vi vil gerne vise film for alle. Også i fremtiden vil Ringe Bio satse på, at det skal være muligt for alle at se en god film. - Vi har hørt, at folk er glade for, at vi har undertekster på danske film - de kommer fra hele Fyn, fordi vi har flere danske film med undertekster på end andre - så det skruer vi også endnu mere op for fremover, siger han og tilføjer: - I december fik vi en Sub Reader. Det er en app, der læser underteksterne op - man tager en høretelefon i det ene øre, og så kan man høre lyden fra filmen i det andet.