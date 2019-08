Billetsalget er netop startet: Midtfyns Festivalen melder datoer ud for næste år

Ringe: Det store arbejde med at arrangere festival går nu i gang for folkene bag Midtfyns Festivalen. Det sker efter, hvad der i en pressemeddelelse beskrives som et vellykket, godt og konstruktivt møde 20. august. Arrangørgruppen er fulde af forventning til den kommende tid, hvor de får travlt med at arrangere den næste folkefest på Midtfyn.

- Efter et rigtigt positivt og konstruktivt udviklingsmøde 20. august ser vi frem til en utrolig travl tid, med masser af aktivitet og planlægning frem mod sommeren 2020, siger festivalens pressetalsmand, Alex Viberg i en pressemeddelelse.

- Vi har fået så mange nye input, at vi er sikre på at "din, min og vores festival", nok skal blive en lige så stor succes, som den var i år, tilføjer Alex Viberg.