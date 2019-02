Bille, Brahe og Rantzau i Sct. Georgs Gildet

Faaborg: Det er lykkedes for Sct. Georgs Gildet i Faaborg at få historiker Frants Andreasen til at komme og fortælle om de tre fynske adelsmænd Anders Bille, Jørgen Brahe og Breide Rantzau, der levede deres spændende og dramatiske liv i overgangen mellem senmiddelalder og renæssance. Gennem dem får man et indkig i livet og livsvilkårene for den tids absolutte magtelite.

I Frants Andreasens foredrag følger vi dem på slagmarken, i det politiske spil og i intimsfæren, og vi ser, hvordan deres gøren og laden var med til at forhindre, at Danmark blev en fejlslagen stat, men derimod en succesfuld en af slagsen.

Foredraget holdes i Det Gamle Bibliotek i Grønnegade onsdag 13. februar klokken 19.

Prisen er 50 kroner, som også dækker kaffe/te med kage. Der kan købes øl og vand til sædvanlig billige priser.

Tilmelding er åben for alle, men man skal melde til sig senest fredag 8. februar på mail kis.bundgaard@gmail.com eller telefon 21 27 37 92.