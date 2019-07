Bilister sætter fart i Rudme Rideklub

- Vi er rigtig glade for aftalen, da den betyder, at man kan støtte os uden at lægge en masse timer nede i klubben. Det er en nem måde at gøre lidt ekstra på for alle dem, der har en travl hverdag, siger Kikki Rundell, som er formand i klubben, i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder, at bilisterne kan støtte Rudme Rideklub hver gang bilen tankes - helt uden at det koster ekstra.

Rudme: Energiselskabet OK har fået endnu en forening under vingerne i deres sponsoraftaler. Denne gang er det Rudme Rideklub, der kommer til at nyde godt af sponsorkronerne.

"Gratis" at støtte

Aftalen er simpel. Man kan støtte rideklubben med fem øre for hver liter, der tankes hos OK. Det koster ikke ekstra at tanke, da det er OK og energiselskabets forhandlere, som betaler støtten. Man skal bare huske at melde sit OK Benzinkort til Rudme Rideklub's sponsoraftale, så gives støtten uanset, om betalingen sker med benzinkortet, betalingskort eller i Tank & Betal-appen.

Klubben får også fem øre ekstra for den samme liter, hvis den lokale bilist køber el hos OK. Og yderligere fem øre pr. liter, hvis man også har mobiltelefoni hos OK. På den måde kan man støtte rytterne med i alt 15 øre, hver gang man tanker en enkelt liter brændstof.

- Støtten skal vi bruge til at få gang i rideskolen, som er relativ ny. Vi har været i gang i et års tid og har mange gode planer og idéer, der skal føres ud i livet, siger formanden.

Energiselskabet OK støtter mere end 1600 foreninger over hele landet.