Bilister bruger ulovlig smutvej: Beboer ønsker villavej lukket

Avisen møder Søren Danielsen en eftermiddag i netop dette sving. Han bor lidt længere nede ad Nyvej, og han er ikke just begejstret for den gennemkørende trafik.

På trods af skilte, der tydeligt siger, at gennemkørsel er forbudt, skal man ikke stå ret længe i svinget, hvor Villavej bliver til Nyvej, for at opdage, at ikke alle bilister følger anvisningen.

- Folk køber hus her med en forventning om, at det er en stille vej tæt på byen. Men det er det ikke, siger han.

- Det mærker jeg ikke meget til, siger Søren Danielsen, som dog alligevel erkender, at det nok har taget lidt af farten, uden dog at påvirke antallet af biler.

Søren Danielsen er en af læserne, som har stillet et spørgsmål: "Der er over 500 biler i døgnet på Villavej/Nyvej i Ringe, hvor der er gennemkørsel forbudt. Jeg har flere gange kontaktet kommunen og politiet. Hvorfor sker der intet?"

Politikommissæren lover, at der nok skal komme en kontrol på et tidspunkt, men hvornår hverken kan eller vil han røbe.

Faaborg-Midtfyn Kommune oplyser til avisen, at Nyvej/Villavej er på listen over tællinger, som skal gennemføres i år.

Søren Danielsen efterlyser endnu en trafiktælling for at få afklaret, om chikanerne virkelig har hjulpet, eller om de er "spild af penge".

Drømmer om vejlukning

Den optimale løsning vil under alle omstændigheder være at lukke vejen helt, mener Søren Danielsen.

Han har også allerede gjort sig tanker om, hvor stregen i så fald skal slås. Nemlig dér, hvor Nyvej møder Tværvej.

- Jeg har endda tilbudt kommunen at betale. Sådan et par store kampesten kan ikke koste mange penge, siger han og fortæller, at han har fået at vide, at kommunen ikke på den måde må lade borgere stå for udgiften.

Ifølge ham undskylder kommunen sig blandt andet med dårlig økonomi. Et andet argument, som tidligere er blevet brugt, er, at renovationsbiler ikke ville kunne vende. Men også det kategoriserer Søren Danielsen som en dårlig undskyldning.

Avisen har forsøgt at fange formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) for at høre, om en vejlukning kunne komme på tale. Men det har ikke været muligt at få en kommentar.