Bilforhandlers overskud faldet - bilfabrikkerne kunne ikke levere

Nr. Boby: Mehlsen Automobiler i Nr. Broby, der forhandler bilmærkerne Renault og Dacia, fik i det netop afsluttede regnskabsår et lidt mindre overskud, end firmaet har præsteret i de senere år.

Overskuddet før skat faldt fra 2,8 millioner kroner i 2016-2017 til 1,7 millioner kroner i det netop offentliggjorte regnskab. Ifølge Søren Mehlsen, der ejer firmaet sammen med sin far Arne Mehlsen, er der flere årsager til dykket.

- På fabrikkerne har de haft travlt med at få lavet de nye målinger af brændstofforbrug, der skal give nogle mere retvisende tal for, hvor langt bilerne rent faktisk kører på literen. Det har betydet, at vi har haft store problemer med at få leveret biler, og nogle modeller har vi slet ikke har kunnet få i år, siger Søren Mehlsen.

Bortset fra det, er det et bilhus, der er er i en rigtig god gænge, understreger han.

- Overordnet er vi godt tilfredse med resultatet. Man kan jo ikke lave kæmpeoverskud hvert år, siger Søren Mehlsen.

Firmaet, der har 15 ansatte, er velkonsolideret med en egenkapital på 8,8 millioner kroner.