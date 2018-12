Biler stødte sammen ved afkørselsrampe

Årslev: En 49-årig mand kørte torsdag ved 15-tiden fra Svendborgmotorvejen for at køre ud på Kirstinebjergvej ved Årslev.

- Det ser umiddelbart ud til, at han overser sin vigepligt og kører ud uden at have orienteret sig ordentligt, fortæller Poul Holmsted, Fyns Politi.

En 23-årig kvinde fra Gislev, der kommer kørende ad Kirstinebjergvej, kører derfor ind i bilen med den 49-årige mand.

Der skete stor materiel skade ved sammenstødet, men ikke umiddelbart stor personskade. Den 23-årige kvinde blev dog kørt til et rutinemæssigt tjek på hospitalet.