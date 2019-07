Nr. Broby: En person kom torsdag omkring klokken 11 kørende ad Pilevej, hvor han i krydset Pilavej/Allerupgyden skulle svinge til venstre.

Bilen kørte ud i krydset - og frem for ubetinget vigepligt med en hastighed på omkring 10 km/t for at svinge til venstre, oplyser Fyns Politi.

Her påkørte vedkommende to øvrige bilister, som kom kørende i vestlig retning ad Allerupgyden med omkring 20-30 km/t.