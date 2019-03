Biler spraymalet: Hærværksbølge i Ferritslev rammer nu private

Ferritslev: En hærværksbølge ser ud til at have ramt Ferritslev, hvor blandt andet lysmasterne på boldbanen er blevet ødelagt.

Nu er det også gået ud over privat ejendom. Det er sket hos Lykke Holtze, som lørdag morgen vågnede op til et noget chokerende syn i indkørslen.

- Vi har fået spraymalet to biler og en postkasse. Der er malet striber hele vejen rundt om begge biler, på sidespejle, ruder og taget, siger Lykke Holtze.

- Man kan kun spørge sig selv om, hvorfor. Vi er de eneste, der er blevet ramt, forklarer Lykke Holtze, som bor med familien i et parcelhuskvarter.

Over en længere periode har byens borgere også oplevet, at ledninger er revet ud af lysmasterne på fodboldbanen, en pigecykel ved skolen er smadret, det samme er en telefonsamleboks og stole ved tennisbanen.

- Med lysmasterne er det et under, at ingen er kommet til skade. Selvfølgelig snakker vi om det, og nu går det hen og bliver på privat ejendom, og så kommer det jo tæt på, lyder det fra Lykke Holtze.

Hun har meldt hærværket hos sig selv til politiet, og det er nu op til ordensmagten at efterforske sagen. Hvem der eventuelt kan stå bag, det kan hun kun gisne om.

- Der har været en del hærværk i lokalområdet, og vi kan ikke lige sige, at det er den og den, der har gjort det. Men man har en mistanke, lyder det fra hende.

- Fornemmelsen er, at det nok er unge mennesker, og så må der også være nogle forældre et eller andet sted i systemet, bemærker Lykke Holtze, som gerne vil have sat fokus på problemet for at få det stoppet.

Foruden det ærgerlige syn lørdag morgen, så er der også sneget sig en utryghed ind.

- Man har det ikke rigtig godt, vel. For hvad er det næste gang, lyder det fra Lykke Holtze.

Hun hører gerne fra folk, som har oplysninger i sagen. De kan også gives til politiet på telefon 114.