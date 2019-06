Bil kørt i havnen i Faaborg: Ældre mand omkommet

Opdateret med nye oplysninger klokken 17.05.

Faaborg: En 82-årig lokal mand er omkommet efter en ulykke på havnen i Faaborg.

Klokken 15.22 kørte manden i sin personbil ud over kajen tæt på Faaborg Røgericafé, og bilen landede på taget på bunden af det seks meter dybe havnebassin.

Ifølge fyens.dk's reporter på stedet sprang et øjenvidne fra en nærliggende båd straks i vandet i forsøget på at redde den ældre mand bag rattet ud. Dybden gjorde det dog umuligt for vidnet, og først da redningsmandskabets dykkere kom frem, lykkedes det at komme ned til bilen.

Her kunne dykkerne ifølge politiets indsatsleder på stedet konstatere, at manden var omkommet.

Ifølge politiets indsatsleder kan det være et ildebefindende, der er årsag til, at manden i bilen kørte ud over kajkanten.

Kort før klokken 16 ankom en kran, og bilen er nu hævet og den afdøde mand kørt væk med ambulance.