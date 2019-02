Biblioteket bugner af aktiviteter i foråret

Faaborg-Midtfyn: Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes forårskatalog er netop udkommet, og forårets aktiviteter på bibliotekerne spænder vidt. Der er noget for børn, unge og voksne.

Bibliotekets katalog kan blandt andet hentes på de fire biblioteker i kommunen eller læses på bibliotekets hjemmeside www.fmbib.dk.

Bibliotekerne arrangerer i foråret en række kreative workshops for børn og unge, der handler om leg og læring under overskriften "Making". Fælles for alle workshops er, at man selv må lege sig frem til produktet.

Foråret byder også på et foredrag med forfatter Erling Jepsen, som gæster Ringe Bibliotek onsdag 20. marts kl. 19. Her fortæller han om sin nye roman "Erna i krig".

Det er stort at blive forældre, men nogle gange kan det også være rigtig svært og give nogle følelsesmæssige hudafskrabninger. Den problemstilling sætter Julie Bruhn Højsgaard og Laura Vilsgaard, tilsammen duoen "Jegermor", fokus på i et foredrag på Årslev Bibliotek 30. marts kl. 10.30.