Bibliotek opfordrer alle til at sende bogcitater fra specifikke lokaliteter til nyt DR-site

Faaborg-Midtfyn: En hjemmeside hos Danmarks Radio med et Danmarkskort, hvor hver eneste lokalitet er hæftet sammen med et citat fra en udgivet bog. Det er målet for en ny hjemmeside hos Danmarks Radio kaldet "Bøgernes Danmarkskort". Hos Faaborg-Midtfyn Bibliotek er man med på spøgen og opfordrer alle til at sende citater - max 250 ord - med angivelse af bogens titel, sidetal og stednavnet senest den 20. august.

- Det er noget ganske særligt nærværende at læse i en bog, som foregår steder man kender, som for eksempel Malte Tellerups roman Markløs, om to unges vandretur tværs over Fyn, fortæller bibliotekar Lilian Hansen.

Det er et interaktivt kort, hvor man klikke sig ind og finde bøger som foregår netop lige det sted.

Målet er at få, så mange fantastiske citater med på sitet som muligt, fra så mange forskellige bøger som muligt, fra så mange steder som muligt. Eneste kriterie er, at det skal være en dansk forfatter, der skal nævnes et specifikt sted. Det kan både være kendte, ukendte, nye, gamle, moderne og klassiske værker. Det skal naturligvis være skønlitteratur - altså romaner, noveller eller digte.