Bevar butikslivet: Ellen savner børnetøjsbutik i Ringe

Det er svært at finde gaver til børnebørnene i Ringe, mener Ellen Lange. Hun ser gerne, at der kommer en butik med børnetøj til byen, eller at de øvrige butikker udvider deres sortiment.

Ringe: Med to børn og fire børnebørn er der jævnligt en fødselsdag lige rundt om hjørnet, som 73-årige Ellen Lange fra Ringe skal købe gaver til. - Og jeg har fået for vane, at når et af børnebørnene skal have en fødselsdagsgave, så køber jeg ofte også en lille ting med til de andre, siger hun på vej hen over Torvet i Ringe. Denne dag går turen først til Outdoor Fyn, hvor hun skal følge op på en gammel aftale. - Min datter havde ønsket sig et par bestemte vandresandaler sidste år, men de var udsolgte. Så lavede jeg en aftale med butikken om, at han ville bestille dem hjem her til foråret, og så kan hun få dem som en tidlig fødselsdagsgave i år, forklarer Ellen Lange. Avisen ødelægger ikke overraskelsen i gaven, fordi datteren bor i Hellerup og læser ikke denne avis, forsikrer Ellen Lange.

Kundekorpset Hvad kan lokke flere kunder til at lægge deres sparekroner i Ringe? Handler det om åbningstider? Om udbud af varer og butikker? Om god service? Mange gange er det måske kunderne selv, der sidder med svarene på spørgsmålene. Derfor har avisen nedsat et såkaldt kundekorps, da vi sidst i 2018 sparkede gang i den journalistiske kampagne Bevar Butikslivet. Tanken er, at korpset skal komme med gode idéer, ris og ros til butikslivet. I denne miniserie kan du møde et par af korpsmedlemmerne, finde ud af hvad de mener om Ringes butiksliv og høre deres bud på, hvordan byens handelsliv kan styrkes.

Ellen Lange er med i avisens kundekorps og savner en butik, der sælger børnetøj, som hun kan købe til sine børnebørn. Hun har også købt gaver i Intersport, som lukker i april.Foto: Kim Rune

God service Mickael Simonsen, indehaver af Outdoor-butikken, kan godt huske aftalen. - Du var faktisk et samtaleemne så sent som i lørdags, siger han til Ellen Lange og fortæller, at leverandøren dog først kan levere sandalerne den 1. april. Det er helt fint for Ellen Lange, der bare gerne vil kunne købe dem inden påske. - Jeg oplever tit, at hvis bare man spørger, så kan butikkerne godt få varerne hjem, siger hun og fortæller også om et sæt kanin-øreringe til det ene barnebarn, som guldsmeden Munk Petersen kunne bestilte hjem. - Og senere spurgte jeg efter en kanin-halskæde, der passer til, og den kunne de også skaffe, siger hun.

Mangler børnetøj Ellen Lange har meldt sig til avisens kundekorps, fordi hun mener, Ringe mangler en børnetøjsforretning. - Børn mellem 8-12 år er for store til Superbrugsens tøj, siger hun og fortæller, at alle fire børnebørn netop er i den alder. No Name-butikken med blandt andet børnetøj lukkede for et års tid siden, så når der har skullet handles gaver, er de ofte købt i Intersport-butikken. - Sidst købte jeg for eksempel en sportstaske, siger Ellen Lange. Men fra slutningen af måneden drejer sportsbutikken nøglen om, og det er derfor ikke længere en mulighed. Ellen Lange foretrækker at handle i fysiske butikker fremfor på internettet, fordi hun godt kan lide at se varerne, før hun køber dem. Og hvis det er muligt, køber hun dem helst i Ringe. - Jeg kommer måske i Rosengårdcentret i Odense én gang om året, og det er altid så uoverskueligt, mener hun. - Nogle af de større brugser har også tøj til større børn. Det ville være rart, hvis de også havde det i Ringe, lyder det fra Ellen Lange, der dog allerhelst ser en ny børnetøjsbutik i byen.