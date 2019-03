Bevar butikslivet: Dagligvarer trækker Iben til bymidten

Dagligvareforretninger er afgørende for, at Iben Warburg kommer ind til bymidten og detailbutikkerne. Hun mener derfor ikke, at eventuelle nye dagligvarebutikker skal placeres ved motorvejen.

Ringe: - Der går noget rugbrød til hjemme hos os, fortæller Iben Warburg og lægger et rugbrød ned i den røde Fakta-kurv. Med en sulten mand og en 19-årig søn skal der smøres en del madpakker i hjemmet lige nord for Ringe. - Men de kan ikke lide den samme slags, så jeg er nødt til at købe to, siger hun og tager endnu et rugbrød ned fra hylden. Iben Warburg er 55 år og billedkunstner, arbejder på billedskolen i Ringe, og så er hun med i avisens kundekorps, som er oprettet i forbindelse med kampagnen Bevar butikslivet. - Jeg vil gerne handle lokalt. Men ikke for enhver pris. Det skal også være realistisk. Hvis det koster 200 kroner mere her, så er jeg måske mere tilbøjelig til at køre de 12 kilometer til Rosengårdcentret, siger hun.

Kundekorpset Hvad kan lokke flere kunder til at lægge deres hårdtjente sparekroner i Ringe? Handler det om åbningstider? Om udbud af varer og butikker? Om god service?Mange gange er det måske kunderne selv, der sidder med svarene på spørgsmålene.



Derfor har avisen nedsat et såkaldt kundekorps, da vi sparkede gang i den journalistiske kampagne Bevar Butikslivet. Tanken er, at korpset skal komme med gode idéer, ris og ros til butikslivet.



I denne miniserie kan du møde et par af korpsmedlemmerne, finde ud af hvad de mener om Ringes butiksliv, og høre deres bud på, hvordan byens handelsliv kan styrkes.

Iben Warburg er altid på udkig efter æggebægere. Hjemme i skabet står i forvejen en del forskellige slags. Foto: Kim Rune

På genbrugsindkøb For hende fungerer dagligvarebutikkerne som en motor for hendes besøg i bymidten og dens øvrige butikker. - Jeg er storforbruger af genbrug. Og genbrugsbutikker har vi jo dejligt mange af her i byen, bemærker Iben Warburg og fortæller, at Kirkens Korshær er hendes favorit. Denne dag går turen dog til Danmission i Algade, fordi afstanden fra Fakta er kortere, og vejret ikke indbyder til den lidt længere gåtur til yndlingsbutikken på Odensevej. - Jeg har ikke brug for flere tekopper, men jeg kan altid bruge flere æggebægere, siger hun. Hun har længe haft kig på et Just Andersen-æggebæger i sølv, som står til 225 kroner i genbrugsbutikken. - Men det er lige dyrt nok, mener hun og får i stedet øje på et æggebæger med striber i næsten alle farver, som kun koster 15 kroner. - Det er også flot, konstaterer hun dog uden at købe bægeret med hjem. - Jeg skal også prøve at begrænse mig. Det får jeg i hvert fald at vide derhjemme, griner hun.

Næste stop: Genbrugsbutikken i Algade. Foto: Kim Rune

Dagligvarer i bymidten Dagligvarebutikkerne er afgørende for, at Iben Warburg kommer ind til genbrugsbutikkerne og til bymidten. - Hvis der ikke var nogle dagligvarebutikker inde i bymidten, så tror jeg, byen ville dø, siger hun. Den tanke deler hun tilsyneladende med et flertal af politikerne, som tidligere har sagt nej til en Rema 1000-butik i udkanten af byen. Politikerne ser nemlig gerne, at en eventuel Rema 1000-butik ligger i bymidten. I første udkast til Ringe bymidtes nye lokalplan fremgår det også, at Faaborg-Midtfyn Kommune har tanker om at udlægge den såkaldte tårnbygning til dagligvareforretning. - Det er en tåbelig idé, for der er ikke nok parkeringspladser. Men jeg synes heller ikke, at den skulle ligge ved motorvejen, siger Iben Warburg og peger på den gyldne mellemvej - nemlig at ligge butikken i grænselandet.