Bevæbnet med bog og kuglepen: Sådan skriver du dig lykkeligere i naturen

- Alle kan skrive. Det er lige meget, om det er godt, det, man skriver. Vi er vant til at skrive i sammenhænge, hvor vi bliver vurderet. Men kan man lære at tænke frit på skrift, kan det skabe rigtig meget glæde i ens liv. Foto: Maria Retoft Pedersen

Alle mennesker kan skrive sig klogere på sig selv og dermed få et lykkeligere liv, mener skriveguide Ina Lykke Schmidt. Den 1. juli afholder hun walk & write-event på Drejet ved Dyreborg.

Faaborg: Hver gang 37-årige Ina Lykke Schmidt fra Diernæs har skullet træffe en stor beslutning i sit liv, har hun skrevet sig frem til svaret. - Skal jeg giftes? Skal jeg have børn nu? Sådan nogle ting. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis jeg ikke kunne skrive. Når tanker kommer ned på papir og bliver fysiske, så er de nemmere at forholde sig til, siger hun. Ina Lykke Schmidt, cand.mag. i dansk og uddannet ved forfatterskolen i Bø, Telemark i Norge, er kvinden bag iværksættervirksomheden Skrivekraft, der har til formål at hjælpe folk med at skrive sig til bedre trivsel. Som 12-13-årig skrev hun sine første kærlighedsdigte, og siden fyldte hun adskillige sider i poesi- og dagbøger. Da hun var i 20'erne, stiftede hun bekendtskab med forfatteren til bogen "Kreativitet", Julia Cameron, og med inspiration derfra har hun hver dag siden - så ofte det kan lade sig gøre - har skrevet 10 minutter. Bare det, der falder hende ind. - Det er et slags lille "goddag" til mig selv, hvor jeg lukker alle andre ting ude, jeg ellers skal forholde mig til. Det er et "rum", der kun er for mig, og der er ikke nogen forventninger omkring det. Jeg kan simpelthen mærke det på mit velbefindende, hvis jeg ikke får det gjort. Og det er mit håb, at jeg med "Skrivekraft" kan få formidlet de kvaliteter, der er ved at skrive, videre til andre mennesker, siger hun. - I den verden, vi lever i, er vi underlagt rigtig mange forventninger, og derfor er det ekstra vigtigt at have sit eget "rum".

Ina Lykke Schmidt Ina Lykke Schmidt er 37 år og bor i Diernæs med sin mand og deres tre børn.Ina Lykke Schmidt mødte sin norske mand, journalist og forfatter Thomas J. R. Marthinsen, da hun var på forfatterskole i Bø i Telemark.



Parret flyttede efterfølgende sammen til Danmark.



Ina Lykke Schmidt er uddannet cand.mag. i dansk.



Skrivekraft findes på Facebook, og hjemmesiden skrivekraft.dk er under opbygning.

Når man til et punkt, hvor teksten bliver lige så fri som tankerne, er det et rigtigt effektiv redskab i forhold til at blive klogere på dig selv, mener Ina Lykke Schmidt. Foto: Maria Retoft Pedersen

Kontakt mellem krop og sind I løbet af de sidste par måneder, har hun afholdt to walk & write-events, hun selv har udviklet. Konceptet er, at deltagerne mødes og får udleveret en skrivebog og kuglepen. Og så bevæger følget sig ud i naturen, mens de er helt stille i de to timer, turen varer. På alle tidspunkter er det tilladt at stoppe og skrive, hvis noget presser sig på. Undervejs på turen bliver deltagerne stillet fire skriveøvelser, som skal hjælpe ordene på vej. Det tredje walk & write-arrangement finder sted på Drejet ved Dyreborg i Faaborg den 6. juli klokken 10. - Konceptet er en videreudvikling af walk & talk-møder, hvor man skifter mødebordet ud med en gåtur. Der sker det, at man ofte flytter sig mentalt, når man flytter sig fysisk. Samtidig er det interessant at være i et fællesskab, hvor man ikke taler. Vi er vant til at smalltalke og kommunikere, når vi møder nye mennesker. Der er en befrielse i stilheden. Og så er der det med at være ude i naturen. Når hjernen er i naturen, falder den til ro, forklarer Ina Lykke Schmidt. Det, der bliver skrevet på blokken undervejs, er der ikke nødvendigvis nogen, der skal se. - Det bliver en form for indre samtale. Vi er vant til at kommunikere med andre hele tiden, også på sociale medier. Men vi kommunikerer ikke altid så meget med os selv, siger hun. Ina Lykke Schmidt kalder sin egen rolle for "skriveguide". Hun skal forsøge på bedst mulig måde at hjælpe skribenterne, så vejen fra tanken til skrift bliver så kort som mulig. - Det, folk oplever, er, at de ting, der fylder noget i ens liv, kommer frem, når der er stille udefra. På den måde bliver du klogere på, hvad der er vigtigt for dig, og hvad dine værdier er. Og når du er i kontakt med dem, er du mere tilbøjelig til at træffe valg i dit liv, som er i overensstemmelse med dine værdier, siger hun.

Ina Lykke Schmidt har kontor i kontorfællesskabet ved rundkørslen Havnegade/Enggade i Faaborg, hvor blandt andet mediehuset Det Rigtige Faaborg og Vores Faaborg & Egn holder til. . - Jeg har rigtig stor gavn af at omgive mig med kreative mennesker, siger Ina Lykke Schmidt. Foto: Maria Retoft Pedersen

Flere kurser i støbeskeen "Skrivekraft" har været på vågeblus de seneste år, hvor Ina Lykke Schmidt har været på barsel og hjemmepasset børn. Men siden april har hun skruet op for aktivitetsniveauet, og der er masser af projekter i støbeskeen. Blandt andet bliver walk & write en del af det officielle program til Outdoor Sydfyn til august. - Jeg vil rigtig gerne have walk & write-konceptet ud i rigtig mange forskellige sammenhænge, siger hun. Ina Lykke Schmidt er sammen med sin mand, journalist og forfatter Thomas J.R. Marthinsen, undervisere på Ungdomsskolens forfatterhold, og hun drømmer om at lave et lignende hold for voksne, hvor det er de litterære tekster, der er i fokus. Derudover har hun planer om kurser og workshops på højskoler, skoler og arbejdspladser. Og i Helios-Teatret er der planlagt nogle skrivekurser til efteråret. - Der er lavet studier, der viser, at man rent fysisk får det bedre, når man skriver regelmæssigt. Det handler om at få skabt nogle rutiner, hvor man får det gjort, siger hun. På sigt er drømmen også at skabe lignende kurser for turister, der kommer for at vandre på Øhavsstien. Fx. tyskere. - Det er helt oplagt. Vores natur her passer virkelig godt til det. Jeg skal bare lige lære tysk først, siger hun med et grin. Tilmelding til walk & write-arrangementet den 6. juli i Dyreborg finder sted via "Skrivekrafts" Facebookside.

Ina Lykke Schmidt har siden januar sat turbo på udviklingen af "Skrivekraft". Foto: Maria Retoft Pedersen