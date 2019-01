Betonklodser fjernes: Omstridt vejstykke bliver til sti

- Det har hele tiden været meningen, at betonklodserne skulle væk, da dette har været tiltænkt som midlertidig løsning. Og vi går nu i gang med at få lavet det første udkast til en sti. Det er tanken, at der skal etableres en fællessti med beplantning, siger Omer Salahadeen.

Det er dog ikke fordi, at vejen, som mange ellers har ønsket, bliver åbnet igen for trafik, understreger teamleder for Vej og Trafik i kommunen, Omer Salahadeen.

Nu kommer spærringen så igen i fokus, for inden længe går kommunen i gang med at fjerne de mange betonklodser, som blev sat op, fordi bilister trodsede bomspærringen.

- Det er jeg da ked af at høre, hvis det er det, man vil, for det er et nej til et alternativ. Personligt mener jeg, at man skal tænke det ind i en større plan, lyder det formanden.

For formanden for lokalrådet, Susanne Berner, kommer meldingen om stien som en overraskende nyhed.

- Vi skal til at have lavet det første udkast til sådan en sti, og så skal vi i dialog med lokalrådet om projektet, herunder beplantningen. Så det er svært at sige, hvordan det bliver, men tanken er, at der etableres en sti på to en halv meter, og resten af asfalten vil blive fjernet, forklarer Omer Salahadeen.

Lukningen har medført, at borgere har klaget til Ankestyrelsen - uden held. Samme resultat fik en underskriftsindsamling , og nu går arbejdet med at få omdannet vejstykket til en sti i gang.

Står fast

Hun lægger ikke skjul på, at hun er en af modstanderne af, at man lukker Hestehavevej for gennemkørsel, så trafikken i stedet føres via Møllehøjvej.

- Det hænger ikke sammen, og det er ærgerligt, at man ikke er åben for at snakke om det i et trafikafviklings-perspektiv. Dybest set er det stædighed, og det er uheldigt, at man står så stejlt på sin beslutning, siger Susanne Berner med henvisning til kommunens beslutning om at spærre vejen.

En beslutning, der ifølge manges opfattelse kom som en tyv om natten, og hvor kun beboere på en del af Hestehavevej blev hørt. En genovervejelse af lukningen efter den massive borgerkritik gav ikke anledning til en ændring.

Det kommer heller ikke til at ske, understreger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V).

- Der har hele tiden været en aftale om, at lokalrådet skal med på råd i forhold til stiprojektet. Men det er ikke for at diskutere lukningen. Vi har afventet situationen i forhold til de klager, der har været. Nu er det afklaret, og så sætter vi gang i arbejdet med at lave en sti, bemærker Søren Kristensen.

- Betonklodserne blev sat op, fordi biler alligevel kørte igennem. Det er ikke ret kønt, det ved vi godt, og det bliver også væsentlig pænere nu, lyder det fra udvalgsformanden.

Ifølge Omer Salahadeen bliver stien etableret i løbet af i år.