Faaborg: En af Faaborgs ældste eksisterende foreninger, den 123 år gamle Faaborg Gymnastikforening er røget ind i en bestyrelseskrise, der kan lukke foreningen, hvis der ikke findes nye kræfter i forbindelse med den forestående generalforsamling.

Bestyrelsen blev ikke fuldtallig ved sidste års generalforsamling, og de blot fire valgte måtte dele opgaverne mellem sig uden egentlig formands- eller sekretærfunktion, fortæller Det rigtige Faaborg. Nu bebuder to af de fire tilbageværende bestyrelsesmedlemmer deres afgang.

- Det er alvorligt. Det er en reel trussel, at Faaborg Gymnastikforening risikerer at lukke.Ingen har på nogen måde vist interesse for bestyrelsen, og da to af os forlader vores poster, giver det ikke mening at fortsætte, hvis ikke nogle melder sig, sådan siger Christina Hansen, der er en af dem, der træder ud af bestyrelsen ifølge Det rigtige Faaborg.

Faaborg Gymnastikforening har generalforsamling den 21. februar.