Bestyrelsesformand i nyt center: - Vi skal først i arbejdstøjet nu

Det er gået meget stærkt at få sammensat en bestyrelse i Idrætscenter Midtfyn, og der ligger derfor endnu ikke konkrete planer for dagligdagen på stedet. Men bestyrelsesformand har en tyrkertro på, at centret kan gøres til sund forretning.

Ringe: Tirsdag middag blev sløret løftet for, hvem den ny ejer af det konkursramte Midtfyns Fritidscenter er.

Idrætscenter Midtfyn hedder den selvejende institution, der per 1. september overtager driften, og som tidligere nævnt er flere lokale ildsjæle trådt ind i bestyrelsen. Det gælder også formanden, 45-årige Martin Andreasen, som gennem næsten 10 år har været spinning-instruktør i fritidscentret.

- Den selvforståelse, vi har, og den by, vi gerne vil være, der er centret omdrejningspunkt. Det er en vigtig institution i Ringe. Når man så får et tilbud om at være med til at drive det, så har man også en form for pligt til at tage det ansvar, siger bestyrelsesformanden.

Han peger selv på ledelses- og bestyrelseserfaring fra det professionelle liv i kombination med kendskabet til centret som grunden til, at han blev prikket på skulderen af Sparekassen Sjælland-Fyn. Sparekassen er den økonomiske medspiller i projektet.

- Jeg gjorde mig nogle overvejelser og skulle da hjem og spørge om lov. For det her kommer til at tage nogle timer af ens fritid, og så er det altid godt at have baglandet i orden, griner Martin Andreasen.