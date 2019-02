Bestyrelse på plads: Døren til medborgerhus på Guldhøj er åben

Ringe: I fire år har folk i Borgerhusbanden haft fokus på at få skabt et større medborgerhus i Ringe.

Nu kan de selv samme folk for alvor glæde sig over, at missionen er lykkedes. Som tidligere fortalt har kommunen sagt god for, at der kan skabes et sådant hus i de tomme lokaler på Guldhøj, og forleden var der stiftende generalforsamling i Foreningen Guldhøj, der skal sørge for driften af huset. I formandsstolen har Troels Stubager sat sig.

- Det er Foreningen Guldhøj, der skal få stedet til at leve og fungere, men det er jo ikke bestyrelsen, der skaber aktiviteterne. Det er alle de mange foreninger, som rykker ind, siger Troels Stubager.

Alle foreninger, store som små, har mulighed for at leje sig ind i huset. Det blev en realitet, da politikerne i efteråret 2018 endegyldigt fjernede Guldhøj-bygningerne fra salgslisten for at lade frivillige overtage stedet.

- Vi står der, at der skal laves en brugsaftalen mellem kommunen, og der er mange små ting, der skal på plads. Men der er ikke i tvivl om, at det bliver til noget, og derfor har vi skrevet til alle dem, vi har på interessentlisten, siger formanden, som forleden havde 20 til arbejdsdag og møde.