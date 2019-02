Beskyldt for trusler og tyveri: Peter blev bortvist fra sin egen bar

Skattegæld som forhindring

Det er et pludseligt afbrudt parhold til partneren Jannie Breith, der har trukket tæppet væk under ham.

Peter Kirkegaard har en længere historie bag disken på barerne i Faaborg. For seks år siden overtog han og hans tidligere hustru, Helle Frydenlund, "Klokken" i Østergade. Siden startede han diskotek Miss Molly i det tidligere "Palæet", hvor baren "Peter og Jannie" nu ligger. Efter forholdet til Helle Frydenlund gik i stykker, fortsatte Peter Kirkegaard en periode med at drive "Klokken" og fra sommeren 2017 også baren "Hos Peter". Men det blev for meget af det gode, at have med to steder kørende, så i midten af december 2017 overlod han "Klokken" til ejendomsudvikler Hans Jørgensen, der ejer bygningerne, som både "Klokken" og baren på Banegårdspladsen ligger i.

- Så mødte jeg Jannie, der på det tidspunkt drev blomsterimport i Odense. Hun slog benene væk under mig, og jeg var sikker på, at det var hende, jeg skulle være sammen med resten af mit liv, og vi blev forlovede. Jeg var heller ikke i tvivl, om at vi ville være gode til at drive bar sammen, så det kastede vi os ud i, fortæller han.

Selv om det var Peter Kirkegaard, der havde kontakten til ejendommens ejer Hans Jørgensen og erfaringen med at drive udskænkningssted i Faaborg, blev det Jannie Breiths navn, der kom til at stå på bevillingen til stedet:

- Jeg havde på det tidspunkt en skattegæld, og før jeg fik den afviklet, ville jeg ikke kunne få en bevilling, så aftalen var, at Jannies navn alene skulle stå på papirerne, til min skattegæld var indfriet. Jeg betalte det sidste på skattegælden i december. Da skulle vi egentlig have sat mit navn ind i papirerne, forklarer Peter Kirkegaard.