Berlevs Rock'n'Roll Hotel på Foderstoffen

Rudme: Bandet Berlevs Rock'n'Roll Hotel spiller på Foderstoffen lørdag 26. oktober, lyder det i en pressemeddelelse fra spillestedet.

Gasolins legendariske trommeslager Søren Berlev har høstet formidable anmeldelser for sin nye plade i eget navn, og er man til gedigen håndspillet rockmusik, går man ikke galt i byen, hvis man tjekker ind på Berlevs rockhotel. Bandet formår at levere en god gang oldschool rock'n'roll med rødder i 70'ernes rockscene, samtidig med at støvlerne er solidt plantet i den lidt mere syrede, melodiske rock anno 2019.

Bandet består af Esben Hagelund på sang, Erik Winther på guitar, Søren Fjalland på bas og Søren Berlev selv på trommer.

Berlev's Rock'n'Roll Hotel spiller rock, nogle gange hård rock, nogle gange lidt blødere og ja endda sommetider syret rock og altid spækket med energi. Sammen formår de at indtage scenen, og der hersker ingen tvivl om deres engagement for rockmusik. Bandet sætter en stemning, der er helt speciel, når de får publikum til at rocke med på de tunge numre og synge med på de fængende melodier.