Bellissima genåbner i Kværndrup: Klar efter stor renovering

Kværndrup: Nu kan midtfynboerne snart handle tøj i hele to Bellissima-butikker.

Henriette Pedersen, indehaver af tøjbutikkerne, fortæller, at butikken i Kværndrup genåbner torsdag den 28. marts.

Det sker, efter butikken, som ligger på en gård i forlængelse af hendes private bolig, gennem flere måneder er blevet renoveret.

- Vi har arbejdet hårdt for at nå det med hjælp fra min dejlige mand, datter og far. Nu skal det sidste finish lige på plads, og så er vi klar til at byde velkommen igen, siger hun.

Med genåbningen følger også en række gode tilbud. Tilbuddene gælder ikke kun i Kværndrup-butikken, men også i butikken i Ringe, som Henriette Pedersen åbnede midlertidigt i forbindelse med renoveringen af butikken i Kværndrup, men som nu er en fast del af butikslivet i Ringe.