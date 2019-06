Bella Beluga bliver til Local Fitness

Faaborg: Betina Stub Thygesen er ikke længere ejer af fitnesscentret Bella Beluga i Faaborg. Med virkning fra 1. juni er centret overtaget af fitnesskæden Local Fitness, der allerede driver 13 fitnesscentre rundt om i Sønderjylland.

Betina Stub Thygesen har drevet centret i fem år efterhånden, og hun fortæller, at det var et spørgsmål om centrets overlevelse på den lange bane.

- Overdragelsen er et led i at styrke centret og på sigt give vores medlemmer flere muligheder og fordele. Vi bliver det 14. Local Fitnesscenter - det første på Fyn, fortæller Betina Stub Thygesen.

Der er ikke tale om, at hun har mistet lysten eller er kørt sur i det, understreger hun.

- Vi har i lang tid ønsket at blive en del af en større kæde, fordi det simpelthen er for hårdt at stå alene som selvstændigt center. Fordelen ved kæden er, at man få noget sparring, noget grafisk hjælp og nogle bedre indkøbsaftaler. Og så er man flere om at få gode ideer, og det har vi brug for, siger hun.

Selv kommer hun til at fortsætte i centret som underviser.

- Der kommer ikke til at ske nogle ændringer i den daglige drift, ud over at vi får et smartere medlemssystem og selvfølgelig hen over sommeren et nyt navn på facaden. Men der er ingen, der er afskediget - alle beholder deres job inklusive mig selv. Jeg tror, det bliver godt for medlemmerne, for centret og for Faaborg, siger Betina Stub Thygesen.

Hvorfor ville du ikke fortsætte i det oprindelige setup med dig som ejer?

- Jeg tror simpelthen, vi kommer til at stå stærkere som en del af en kæde, siger hun.