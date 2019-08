Bekymring i landsby: Prisen for telekørsel kan stige med 250 procent

- Vi er ikke afvisende over for at prøve noget nyt, men vi skal også have råd til at bo ude på landet, fortæller Pia Knæhus Autzen, lokalrådsformand i Hillerslev sogn, om forslaget til en ny telekørselsordning. En væsentlig forskel fra tidligere er, at zonerne fjernes, og man i stedet betaler per kilometer. Foto: Louise Holmgaard Nielsen