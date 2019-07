Beboere tager trafiksikkerhed i egne hænder: De frygter for deres børns sikkerhed

Fra fredag eftermiddag til mandag morgen kører de fleste på Langgade som om, der ikke var nogen hastighedsgrænse. Det fortæller blandt andre Lene Berthelsen. Hun deler sin utryghed for at færdes på Langgade med flere af de andre beboere. Foto: Sugi Thiru

Følelsen af at bo ud til noget nær en motorvej har været gældende for beboerne på Langgade i Espe i flere år. Det kan ikke være rigtigt i et beboelsesområde, hvor der blandt andet ligger en dagpleje og bor flere børnefamilier, mener Espe-beboerne, der efterspørger større trafiksikkerhed på Langgade. Nu har beboerne selv taget aktion ved at anlægge en 200 meter privat sti på bagsiden af seks huse.

Espe: - De kører alt, alt for hurtigt, fortæller Lene Berthelsen, mens hun kigger ned ad den den lange lige vej, hvor hun bor. - Fra fredag eftermiddag til mandag morgen er det ligesom om, at der ikke er nogen hastighedsgrænse. Alvoren og frygten kan høres og mærkes på Lene Berthelsen, og hun er ikke alene. Flere af beboerne på Langgade i Espe frygter for deres børn og børnebørns liv, når de færdes langs vejen, der fra Assensvej fører ind til Espe. Mange af bilerne på Langgade kører så stærkt, at beboerne nu er gået sammen i Facebookgruppen, "Trafikgruppen Langgade, Espe på Fyn", for at sætte fokus på trafiksikkerheden på Langgade. En fredag eftermiddag besøger avisen Lene Berthelsen på Langgade, og i baghaven har flere af gadens beboere samlet sig. Af de omkring 50 husstande der bor på Langgade, har Lene Berthelsen indtil videre snakket med 27 af dem, og langt de fleste er enige i, at Langgade er utryg og usikker at færdes på. - Jeg har fem børnebørn, men jeg tør ikke gå med dem ude ved vejen, når vi skal hen til den nærmeste legeplads, forklarer Lene Bertelsen. I forbindelse med avisens journalistiske kampagne Vores veje har vi bedt læserne komme med input til, hvad avisen bør undersøge, og her er der flere, der har stillet spørgsmål angående Langgade i landsbyen vest for Ringe. Én af dem er Lene Bertelsen med spørgsmålet: Hvornår iværksættes der trafikforanstaltninger med henblik på nedsættelse af farten på Langgade i Espe? Mange bilister kører alt for stærkt.

På bagsiden af seks huse har beboerne etableret en trampesti, så de kan undgå at færdes på Langgade. En af dem, der bruger stien flittigt, er den private pasningsordning Fugleredens Unger. Anna Katrine Toft Nielsen (forrest) har været med til at lægge jord til den 200 meter lange sti. Foto: Sugi Thiru

Blitzet for 108 km/t I Trafiksikkerhedsplanen for Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2018 er Langgade i Espe nævnt som en utryg strækning, hvor høj hastighed er et problem. Her er gennemsnitshastigheden for strækningen målt til 58 kilometer i timen. En af de beboere som har oplevet den høje fart helt tæt på er Daniel Pedersen. Han bor på Langgade med sin kone og etårige søn, og han har kontaktet politiet angående den voldsomme trafik. Tidligere på året havde Langgade besøg af politiets fartkontrol, hvor Daniel Pedersen fik sig en skræmmende oplevelse, da han var nede at snakke med politiet. - Der var én, der blev blitzet med 108 kilometer i timen. Lige efter var der én med trailer, der kørte 103 kilometer i timen. Det er bare et spørgsmål om tid, før de rammer nogen, mener Daniel Pedersen. Langgade tager meget trafik, og der kører både varebiler og lastbiler foruden personbiler i beboelsesområdet. Lene Berthelsen har boet på Langgade i 10 år, og hun forklarer, at trafikken kun er blevet værre i løbet af årene. - Når jeg kommer fra Assensvej, bliver jeg ofte overhalet, og det er en hidsig overhaling. Når man har hidset en bilist op ved at køre, som man skal, så er det heller ikke sikkert, at de ser, hvis der kører en cyklist eller går et barn over vejen, mener Lene Berthelsen.

Lene Berthelsen (forrest) mener, at alt for mange biler kører alt for stærkt på Langgade i Espe. Foto: Sugi Thiru

Sagen i egen hånd Da beboerne ikke længere turde lade deres børn gå alene langs Langgade, valgte de at tage sagen i egen hånd. Anna Katrine Toft Nielsen har sammen med sin mand lagt jord til en 200 meter lang trampesti på bagsiden af i alt seks ejendomme på Langgade. Den blev etableret sidste sommer i fællesskab med naboerne. Stien blev anlagt, så beboerne kan undgå Langgade, når der kommer biler i høj fart. En af dem, der ofte bruger stien, er Dorte Thuelund, som har den privat pasningsordning, Fugleredens Unger, på Langgade. - Bilerne kører så stærkt og tæt på os, og de tager ikke hensyn til os overhovedet. Jeg vil klart undgå at bruge Langgade, fordi det er for utrygt for mig og børnene at gå der, fortæller Dorte Thuelund. Hun har fem børn i den private pasningsordning, og når hun skal ud at gå med dem, prøver hun så vidt muligt at undgå Langgade. Hun bruger i stedet naturstien mellem Korinth og Ringe ad den den gamle jernbanelinje, og det er ikke uden grund. - Hver gang vi går derude, er der nogen, der kører stærkt eller tæt på os. Der er ikke kun for at fremhæve et problem, det er sådan fakta er, forklarer Dorte Thuelund.

Anna Katrine Toft Nielsen (bagerst) bor på Langgade med sin mand og to børn. De har lagt jord til en 200 meter lang trampesti på bagsiden af husene i samarbejde med naboerne. Stien blev etableret sidste år, så beboerne kan undgå at færdes på Langgade. Foto: Sugi Thiru

Dialog med kommunen Ad flere omgange har Lene Berthelsen talt, hvor mange biler der kører forbi hendes hus på Langgade. På et kvarter har tallet en almindelige hverdagseftermiddag ligget på 53, og denne fredag feriemorgen talte hun antallet af biler til at være 24 på et kvarter. I den seneste trafikmåling foretaget af Faaborg-Midtfyn Kommune, blev antallet af biler på Langgade målt til 1705 i døgnet. Lene Berthelsens forhåbning er at få en dialog med kommunen, så de kan finde en løsning. - Hvilke foranstaltninger der skal være, kan jeg ikke afgøre, men som beboer skal vi jo gøre opmærksom på, at der er et problem med hastigheden, og det er der bestemt herude, fortæller Lene Berthelsen og uddyber: - Vi har været forskånet for ulykker indtil videre, men spørgsmålet er hvor længe endnu.

En fredag eftermiddag mødtes flere af Langgades beboere for at fortælle om deres problemer med trafikken på Langgade. Flere er utrygge ved at færdes på vejen. Foto: Sugi Thiru

