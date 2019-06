Beboer spiste frokost i huset: Snarrådige naboer fik slukket brand i baghus

Millinge: Kort før lørdag middag blev brandvæsenet kaldt ud til en brand på Violstræde i Millinge.

Her var der brand i et baghus, og frygten var, at ilden ville brede sig til det stråtækte hovedhus. Men så slemt gik det heldigvis ikke, og det skyldes især snarrådige naboer, oplyser indsatsleder ved Beredskab Fyn, Claus Nørsøller.

- Det var naboer, der opdagede ilden, og de fik slukket den med en vandslange, inden vi kom frem, forklarer indsatslederen.

Ifølge Claus Nørsøller havde husets ejer brugt en ukrudtsbrænder og gik efterfølgende ind for at spise frokost.

- Ofte sker der det, at der går ild i gammelt spindelvæv og lignende i hulrum. De her naboer boede lige i vindretningen og kunne lugte det, og de reagerede hurtigt. Så dem skal vi huske at rose, siger indsatslederen.

Kun en lille del af baghuset nåede at tage skade.

- Vi brækkede lidt af muren og fik termograferet for at sikre, at alt var slukket, forklarer Claus Nørsøller.