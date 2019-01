Beatles i MusikStationen

Ringe: Fredag 1. februar fra 14-17 inviterer foreningen "Liv i Stationen" igen til tre timers musikcafé i MusikStationen. Denne gang er temaet Beatles, og ud over MusikStationens husorkester, så kan gæsterne glæde sig til at opleve Beatles' "When I'm 64" spillet af Brian Jaminson på euphonium.

Finn Larsen, der er den lokale Beatles-ekspert og medlem af husorkestret, er klar med et par anekdoter og kommentarer til de sange, der spilles.

Robert Nielsen har lovet at komme og spille og synge fire-fem af hans favorit Beatlessange.

Som sædvanligt er der åben scene, og der er ikke krav om, at gæstesangere og musikere holder sig inden for dagens tema, så det bliver spændende at se, hvem der dukker op.

Der er fri entre.