Han er faldet godt til i Faaborg, hvor han beskriver arbejdet som "stille og roligt". De fleste kunder i butikken har udenlandsk baggrund, men han kunne godt tænke sig, at endnu flere etnisk danske kunder fik lyst til at kigge ind i butikken.

- Men der er nogle ting, som man ikke kan få andre steder end her, siger 43-årige Abdul Naser Ismeil Maarouf, som overtog butikken i december. Han tog over efter en ven, som fik andet arbejde i Odense. Arbejdet i bazaren er dog langt fra fremmed for Abdul Naser Ismeil Maarouf, som har arbejdet i en lignende bazar i Ringe, hvor han også bor.

Faaborg: Når man træder ind i det aflange lokale i Torvegade, kan man gå på en eksotisk opdagelse på hylderne. Her findes revet ost i glas, fyldte auberginer, eksotiske former for spinatlignende grønt, fladbrød og velkrydrede nødder side om side med citroner, tomater, pasta, tun på dåse og friske ingefær i en størrelse, som sjældent er set.

Drømmer om at komme hjem

Abdul Naser Ismeil Maarouf arbejdede som forretningsmand i Syrien, hvor han rejste til Dubai og købte tøj og sko, som han solgte videre til forretninger i Aleppo. For at undgå at blive tvunget til at kæmpe i borgerkrigen i Syrien så Abdul Naser Ismeil Maarouf, hans kone og børn sig nødsaget til at flygte til Danmark, hvor de ankom i 2014

I Danmark har Abdul Naser Ismeil Maarouf blandt andet været i praktik i Bilka og gået på sprogskole.

- Både min kone og jeg arbejder. Det er meget vigtigt for os, at vi kan klare os selv. Der er ingen, der skal betale for os, understreger han.

Mest af alt drømmer Abdul Naser Ismeil Maarouf og hans kone om engang snart at kunne vende hjem til Syrien igen.

- Når de er færdige med at bombe, så vil vi gerne hjem igen. Jeg har både mor, far, søstre og brødre der, slutter han.