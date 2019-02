Barn i Grønland: Hvor jeg var barn, var der isbjørne

Faaborg-Midtfyn: Oplev Anne Knudsen fortælle om sin erindringsbog "Hvor jeg var barn, var der isbjørne", når hun besøger Faaborg Bibliotek mandag 11. marts kl. 19. Anne Knudsen er nok mest kendt som chefredaktør for Weekendavisen, men hun er også antropolog, og voksede op i 1950'ernes Grønland.

Da Anne Knudsen var barn, gik der store og livsfarlige isbjørne omkring lige uden for byen. Og lige uden for køkkendøren legede to isbjørneunger i et bur, som Annes far havde fået bygget til dem, da han reddede dem fra den visse død, efter at deres mor var blevet dræbt. Hun tilbragte hele sin skoletid frem til syvende klasse i Grønland.

Anne Knudsen har en baggrund som antropolog og har ud fra et mangeårigt feltarbejde på Korsika skrevet bogen "En ø i historien". Desuden har hun udgivet bogen "Her går det godt, send flere penge" og "Fanden på væggen", der er et kampskrift for EU.

Kl. 18.30 underholder det grønlandske kor Umiaq. Billetter kan købes på www.fmbib.dk.