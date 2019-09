Barn død af bakterieinfektion: Søster var også smittet med farlig bakterie

Statens Serum Institut bekræfter over for TV 2/Fyn, at to børn i Gislev var syge af den E-colibakterie, der kostede et barn livet. Barnet var søster til den afdøde.

Gislev: Søsteren til det børnehavebarn i Gislev, der døde som følge af en infektion med E-colibakterien VTEC, var også smittet. Det bekræfter Tyra Grove Krause over for TV 2/Fyn. Hun er afdelingschef for infektionsepidemiologi og forebyggelse ved Statens Serum Institut.

Torsdag kom det frem, at Børnehuset Solstrålen i Gislev har været ramt af en tragedie. Et barn fra børnehaven er død efter at have været inficeret med E-colibakterien VTEC.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed opstod der en sjælden komplikation, der førte til, at barnet døde af akut nyresvigt. Søsteren var inficeret med samme bakterie, men undgik akut nyresvigt og overlevede. Ifølge TV 2/Fyns oplysninger gik søsteren ikke i samme institution som det afdøde barn.

Ifølge Maja Kvist, der er skole- og institutionsleder på Gislev Friskole og Børnehuset Solstrålen, har man ikke mistanke om, at infektionen er sket i børnehuset, men man valgte som en sikkerhedsforanstaltning at få desinficeret hele skolen og børnehuset af firmaet Belfor.

Skolen og børnehuset var onsdag og torsdag lukket på grund af situationen. Fredag åbnede man for pasning og krisehjælp på en anden lokation, og ifølge Maja Kvist regner man med at åbne både skole og børnehus igen mandag.

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at tilbyde psykologhjælp til den tragedieramte skole og børnehus.

- Vi understøtter personalet på stedet med psykologer, så børnenes sorg og spørgsmål kan rummes og besvares bedst muligt, sagde Annette Friis Andersen, der er forebyggelses- og sundhedschef i Faaborg-Midtfyn Kommune, torsdag til TV 2/Fyn i et skriftligt svar.

Dødsfald i forbindelse med at være inficeret med bakterien VTEC er ifølge Styrelsen for Patientsikkkerhed sjældne, da det også er meget sjældent, der opstår komplikationer, som der gjorde med det afdøde barn.

