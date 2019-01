Bakkedalen indvier ny kulturcafé

Horne: Det biodynamiske landbrug Bakkedalen på Tværgyden i Horne og Støtteforeningen Bakkedalen har i gennem mange år holdt arrangementer i Det Gamle Bibliotek i Faaborg, men nu rykker de hjem på gården.

Den 25. januar åbner Bakkedalen og støtteforeningen en ny kulturcafé, som er blevet indrettet på gårdens gamle høloft.

- Vi har længe haft et ønske om at åbne mere op for omverdenen, og nu er tiden kommet til det, fortæller gårdejer Per Uglebjerg, der tilføjer at kulturcaféen vil have et sted mellem 6-10 arrangementer det første år.

Alle arrangementer vil have en tilknytning til den biodynamiske livsstil.

Arrangementet 25. januar begynder klokken 14, hvor kunstner Louise Homan holder fernisering på sit kunstværk, der er i Trompe L'Oeil-stil (en stil, som forsøger at gøre det umuligt for øjet at skelne mellem et malet og et virkeligt objekt, red.).

Hun har rejst verden rundt og lavet vægmalerier, men nu har hun taget hul på et nyt kapitel i sin karriere, idet hun er begyndt at male med ren naturmaling, oplyser arrangørerne.

Alle er velkomne.

Klokken 17.30 er der årsmøde og spisning. Alle er velkomne til at deltage, men det kræver tilmelding til Bakkedalen senest torsdag d. 24. januar. Aftenen rundes af med et foredrag ved Tina Hansen om planten lysrod.