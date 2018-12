Bagom Ternet Ninja: Sydfynsk animationsfilm-instruktør vælter sig i stjerner

Thorbjørn Christoffersen har kæmpesucces med Ternet Ninja, som han har lavet sammen med komikeren Anders Matthesen. Instruktøren var selv til premiere på filmen i barndomsbiografen Helios.

Vester Aaby: Animationsfilm-instruktøren Thorbjørn Christoffersen, der stammer fra Vester Aaby, går nytåret i møde i et sandt festfyværkeri af fem- og firstjernede anmeldelser af "Ternet Ninja", som havde premiere 1. juledag. Thorbjørn Christoffersen, 40, har instrueret filmen sammen med komikeren Anders Matthesen. Makkerparret stod også bag animations-succesen "Terkel i knibe" (2004), som "Ternet Ninja" har en del referencer til. - Det var vigtigt for os ikke bare at lave en ny, fjollet "Terkel", men at fortælle en historie, der kan selv og vil noget mere, og det er dejligt at blive bekræftet i, at publikum forstår og anerkender den præmis, siger Thorbjørn Christoffersen, som nu bor i København.

Thorbjørn Christoffersen Thorbjørn Christoffersen er 40 år og stammer fra Vester Aaby, bor nu i København.3D-animator og illustrator fra Animationsskolen i Viborg.



Har arbejdet på adskillige reklamefilm, tv-serier og film som "Den grimme ælling og mig" (2006) og "Asterix og Vikingerne" (2006).Han fik sin debut som instruktør med "Terkel i knibe". Har siden lavet "Rejsen til Saturn" og "Ronal Barbaren".



Er gift med madjournalist, -forfatter og radiovært Marie Holm, der også stammer fra Faaborg. De har sammen sønnen Svend på 11.

Skruede op for lyden i Helios Premieren på filmen nød han imidlertid i Helios Teatret i Faaborg, hvor den røde løber af rullet ud for den autografskrivende instruktør, der så sin første biograffilm i netop Helios. Ulla Nielsen fra biografforeningen havde overtalt ham til at komme, møde publikum og sige et par ord som oplæg til filmen. - Jeg var noget skeptisk på forhånd. Jeg troede ikke, der var nogen, der ville komme og møde mig, men der var jo helt fyldt, og folk stod i kø for en autograf. Det var et publikum i tre generationer, børn, forældre og bedsteforældre, fortæller Thorbjørn Christoffersen, der selv havde inviteret sin 90-årige mormor Ellen Margrethe Nielsen med i biffen. Instruktøren har selvsagt set filmen igennem nogle gange. - Så jeg var jo meget mere optaget af publikums reaktioner, end hvad der skete i filmen, og efter 10 minutter måtte jeg lige op og skrue lidt op for lyden, fordi der blev grinet så meget og larmet med slikposer, at jeg blev bange for, at folk missede væsentlige pointer, fortæller han.

Godt samarbejde med Matthesen Anders Matthesen har skrevet manuskriptet, til "Ternet Ninja", der opstod som filmidé. Den tog så lang tid at realisere, at Matthesen udgav den som bog, historien er faktisk et film-manus, der er skrevet om til bog, og så skrevet tilbage til film-manus. Thorbjørn Christoffersen og 20-25 animatorer har arbejdet på filmen siden maj 2017, og dette er første gang, han har Anders Matthesen med som instruktør. - Ved "Terkel i knibe" lavede Anders manuskriptet og indtalte stemmerne, mens jeg havde frie tøjler med instruktionen. Jeg var lidt spændt på, hvordan det ville gå med at slippe ham løs på filmen, men det viste sig, vi har en rigtig god kemi og samme smag. Vi supplerer hinanden godt, og han har respekt for min viden, om hvad der kan lade sig gøre med animationsfilm, og hvad der kan smadre et budget på ingen tid, ligesom jeg har stor respekt for det, han ved, om hvordan en dialog fungerer. Anders Matthesen er i gang med at skrive på en ny bog om Aske, men om den ender som animationsfilm er endnu usikkert. - Jeg vil være meget positiv overfor ideen. Sådan er det, når man lige har lavet en film, så har man bare lyst til at komme i gang igen, siger Thorbjørn Christoffersen, der lige nu arbejder på illustrationer til bogserien om Sallys far, som animatoren laver sammen med forfatter Thomas Brunstrøm.