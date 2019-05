Kværndrup: Sommerens aktiviteter på Egeskov Mølle skydes i gang med et bagagerumsmarked søndag 26. maj kl. 12-16.

Det er muligt at booke en stand på telefonnummer: 21 74 68 87.

Søndag 16. juni er møllernes dag, som Egeskov Mølle fejrer med et 10-års jubilæum for melproduktion samt et kreamarked. Der er endnu ledige pladser, hvis man har produceret for meget til sine skuffer og skabe. Møllelauget er også klar med loppebod med diverse ting, som er blevet indleveret. Salget af lopperne sker til fordel for aktiviteter på møllen.

Der vil også være kaffebod, salg af mel og møllesvendene er klar til at fortælle om møllen og dens mange hjørner.

