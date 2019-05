Badmintonklubben i Nr. Broby er årets klub i Danmark

Nr. Broby: Badmintonklubben i Nr. Broby er ved Badmintonforum i Vejle kåret til Årets Badmintonklub i Danmark.

- Vi gjorde det, siger klubbens formand, Per M. Rasmussen om hæderen. Det er slet ikke gået op for os endnu, og det var uventet.

Forud var gået kåringen til Årets Badmintonklub på Fyn, og det i sig selv var helt vildt.

Syv klubber var indstillet, men valget faldt på Nr. Broby Badmintonklub med følgende begrundelse:

"Nr. Broby Badmintonklub har haft en markant og vedvarende medlemstilgang de seneste år. Tilmed eksisterer der i klubben en sund vægtning af det sociale over for det sportslige, og så er der ikke mindst plads til alle."

Videre hed det i begrundelsen:

"Foruden fortsat at øge medlemstallet og styrke klubkulturen, er Nr. Broby Badmintonklub kendt for dens mange forskellige arrangementer og tiltag, der er målrettet spillere i alle aldersgrupper og på ethvert niveau, såsom Broby Bad Camp, Sjov og Badminton, MiniTon, SkoleBadminton og Motionist Træningsaften."

Det var klubbens ungdomsformand Bjarne "Mulle" Pedersen og bestyrelsesmedlem og tovholder for motionister Jimmy Kock, der modtog prisen ved overrækkelsen.

- Vi er lykkedes med så mange ting i år - hvis der skal nævnes noget så er det Bad Camp - vores eget koncept, hvor badmintonspillere i alle aldre og niveau kan deltage uden forventninger om at vinde - det vigtigste er at lære og have det sjovt, fortæller klubben i en pressemeddelelse oven på kåringen.