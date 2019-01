Bådejere og havne ruster sig til stormflod

Faaborg-Midtfyn: Rundt omkring i havneområderne er bådeejere i disse timer i fuld gang med at sikre deres fartøjer mod den varslede stormflod med en vandstandsstigning, der forventes at toppe mellem klokken 14 og 15. Seneste prognose lyder nu på, at vandet når op på 163 centimeter over normalen, og dermed kommer det tæt på stigningen i januar 2017, hvor vandet nåede op på 168 centimeter.