Avernakø: Beredskab Fyn rykkede torsdag klokken 13.30 ud til en alarm om en drukneulykke i øhavet, men det viste sig heldigvis ikke at være tilfældet.

- Det var et skib, der var kommet i vanskeligheder nord for Avernakø, men der er ingen druknede, og vi fik kontramelding så hurtigt, at vi ikke nåede at få redningsbåden i vandet, fortæller politiets vagthavende.